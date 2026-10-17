Videx Cambodia 2026 mở ra nhiều cơ hội giao thương

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026 chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả tổ chức Hội chợ, Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ủy viên Ban tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026 cho biết: Tại hội chợ, 150 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, trong đó có 25 doanh nghiệp quân đội, đã trưng bày trên 1.000 sản phẩm thuộc các nhóm ngành nghề viễn thông, logistics, cơ khí chế tạo, dịch vụ tài chính ngân hàng, dệt may, da giày, thực phẩm chế biến và nông thủy sản. Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, Hội chợ đã mang lại các hiệu ứng và kết quả tích cực, thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tham gia.

Sau 4 ngày tổ chức, Hội chợ đã thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan, mua sắm, giao dịch thương mại và kết nối giao thương. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra hội chợ, đã có hơn 2.000 lượt giao dịch thương mại; tổ chức 60 cuộc kết nối giao thương cho các doanh nghiệp hai nước (tăng 30 cuộc so với kế hoạch). Một số lĩnh vực sản phẩm của Việt Nam được các doanh nghiệp Campuchia quan tâm và mong muốn hợp tác như: Vật liệu, thiết bị xây dựng, nông sản, hàng tiêu dùng, hóa chất, phân bón, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, may mặc...

Tại hội chợ, các công ty thuộc Tập đoàn Viettel đã tổ chức tọa đàm với 3 chuyên đề về trải nghiệm khách hàng, số hóa dòng tiền và bảo vệ doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI, được nhiều khách hàng doanh nghiệp Campuchia quan tâm... Thông qua Hội chợ, Công ty Trà Vinh Farm, Cà phê Hoàng Hiệp và Công ty Minh Khang tìm được đại lý trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng chế biến từ mật hoa dừa, cà phê và vật liệu xây dựng.

Trong khuôn khổ Hội chợ Videx Cambodia 2026, đã diễn ra chương trình kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Vương quốc Campuchia. Tham gia chương trình có đại diện 25 doanh nghiệp Việt Nam và 9 doanh nghiệp Campuchia. Tại chương trình, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh giao thương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ban tổ chức cũng sắp xếp cho các doanh nghiệp tới thăm và làm việc với cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, để tìm hiểu về chính sách, những khó khăn, thuận lợi trong việc xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia. Các đơn vị Việt Nam tham gia Hội chợ tích cực, chủ động trong tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tại Campuchia và đạt được một số kết quả ban đầu.

Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ Videx Cambodia 2026.

Tại hội chợ, Ban tổ chức đã trao tặng 30 máy tính xách tay và 10 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia. Trong các ngày diễn ra Hội chợ, Ban tổ chức đã trao gần 2000 suất quà là các sản phẩm do các doanh nghiệp quân đội sản xuất gửi tặng bà con và khách tham quan Hội chợ.

Công tác đối ngoại quốc phòng với các chương trình làm việc của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn Ban Tổ chức đã diễn ra tốt đẹp, gồm: Hội kiến song phương giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; thăm và làm việc với Cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Công ty Metfone và Ngân hàng MB Campuchia.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, Đoàn văn công Quân khu 9 đã tổ chức 4 chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam và Campuchia. Khu Không gian văn hóa Việt Nam tạo điểm nhấn ấn tượng tại Hội chợ, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, góp phần gắn kết nhân dân hai nước.

Tại lễ bế mạc, 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ Videx Cambodia 2026 đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Hội chợ Videx Cambodia 2026 được tổ chức thành công đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đồng thời, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm cơ hội trao đổi, mở rộng quan hệ giao thương, hợp tác.