VIDEX CAMBODIA 2026: Bước đi cụ thể nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong các ngày từ 14 đến 17/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich) ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia diễn ra Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026).

Hội chợ do Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam là Cơ quan thường trực Ban tổ chức của hội chợ.

Tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc sự kiện. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự lễ khai mạc sáng 14/10, có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ.

Phía Campuchia, Đại tướng Tan Thanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia dự và phát biểu chào mừng khai mạc.

Cùng tham dự còn có lãnh đạo Bộ Thương mại Campuchia, Phòng Thương mại Campuchia, Bộ Kinh tế-Tài chính, Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia, Tổng cục Xúc tiến thương mại Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và đại diện các bộ ngành, tổ chức sở tại.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Thứ trưởng Quốc phòng, phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ tin tưởng, với sự hỗ trợ của các bộ ngành, địa phương hai nước, VIDEX CAMBODIA 2026 góp phần thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu hữu nghị, kế thừa và vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển; mang lại cơ hội mới để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, giao thương, thúc đẩy liên doanh, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào phát triển kinh tế-xã hội.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết VIDEX CAMBODIA 2026 được triển khai nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về kết hợp chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa với đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đồng thời triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia.

Hội chợ cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hơn về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Gian hàng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo đại diện Ban tổ chức, tham gia VIDEX CAMBODIA 2026 có hơn 150 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội. Khối doanh nghiệp quân đội có 25 đơn vị, doanh nghiệp tham dự với các gian hàng đến từ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, các doanh nghiệp thuộc Quân khu 5, 7, 9; Tập đoàn Viettel; Ngân hàng MB; Binh đoàn 15, 16, 20; Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.... Gần 100 doanh nghiệp, tổ chức ngoài quân đội tham gia với khoảng 143 gian hàng.

Gian hàng của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: HUY VŨ)

Hội chợ thu hút các doanh nghiệp thương hiệu lớn với sự đa dạng, phong phú về lĩnh vực, ngành hàng như may mặc, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng, chế biến nông, lâm sản và nhiều hàng hóa phục vụ đời sống khác nhau.

Ban tổ chức phối hợp Cục Phát triển của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Xúc tiến thương mại của Bộ Thương mại Campuchia và Thương vụ Việt Nam tại Campuchia triển khai mời các doanh nghiệp Campuchia, doanh nghiệp quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia với khoảng 40 gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm.

Các đại biểu thăm gian hàng của Viettel. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Gian hàng của Viettel có quy mô lớn nhất, quy tụ các sản phẩm, dịch vụ của Metfone, thương hiệu của Viettel tại Campuchia và các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Tham quan gian hàng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Quốc phòng đánh giá Metfone là một trong những điển hình về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ và Quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia. Thứ trưởng ghi nhận doanh nghiệp đang từng bước chuyển từ doanh nghiệp viễn thông thành doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ số đa lĩnh vực, phù hợp với xu thế phát triển mới.

Đại tá Mai Quốc Trưởng cho biết, điểm mới của hội chợ năm nay là việc thiết kế không gian hội chợ rất ấn tượng, kết hợp công nghệ hiện đại với các yếu tố truyền thống, gắn với biểu tượng Chùa Một cột, đền Angkor Wat và quốc hoa hai nước, qua đó làm nổi bật tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia (Ảnh: HUY VŨ)

Các hoạt động trải nghiệm 3D, công nghệ và giao thương trên nền tảng số, giao thương trực tuyến cũng đem tới những nét mới cho sự kiện.

Các không gian giới thiệu quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia, các gian hàng công nghệ, quốc phòng và kinh tế, các khu giao lưu văn hóa ẩm thực, hứa hẹn đem lại không khí tươi mới, ấn tượng cho khách tham quan.

Không gian văn hóa Việt Nam tại hội chợ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại hội chợ năm nay, để tri ân các cơ quan, tổ chức và nhân dân Campuchia, Ban tổ chức Hội chợ và các đơn vị, doanh nghiệp quân đội Việt Nam tặng các phần quà là máy tính xách tay, máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia; đồng thời dành hơn 2.000 suất quà là các sản phẩm do doanh nghiệp quân đội sản xuất gửi tặng đến nhân dân, khách tham quan hội chợ.

Gian hàng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Vào các buổi chiều hằng ngày diễn ra các chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam-Campuchia. Theo đó, khách tham quan có cơ hội nhận quà từ Ban tổ chức, được giao lưu, tham gia biểu diễn múa truyền thống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể của bộ đội Việt Nam; trải nghiệm tham quan thực tế ảo các di sản văn hóa Việt Nam…

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam góp phần không nhỏ thúc đẩy giao thương, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia.

Hội chợ tạo không gian để các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia gặp gỡ, kết nối trực tiếp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Sự kiện đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, kế thừa và vun đắp tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển.

Hội chợ là hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD đã được hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia khẳng định tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026 nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng tới Vương quốc Campuchia vừa qua.