Trước đó, khoảng 15h ngày 28/11, nước lũ cuốn trôi khoảng 10 mét nền đường tại mố phía Nam cầu Suối Bụt (Km1112+240, giữa hai ga Tân Vinh và Vân Canh). Tối cùng ngày, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh huy động hơn 70 công nhân cùng thiết bị túc trực xuyên đêm tính toán phương án thi công. Do đường bộ bị ngập trong đêm, sáng 29/11 xe chở máy móc và vật tư lớn mới tiếp cận được hiện trường chật hẹp.

Nguyễn Đoàn Cao Hiếu