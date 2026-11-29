[Video] Xuyên đêm khắc phục sạt lở đường sắt qua Gia Lai
Sáng 29/11, ngành đường sắt tiếp tục khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Bắc - Nam qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai và bố trí ô tô chuyển tải hành khách giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa.
Trước đó, khoảng 15h ngày 28/11, nước lũ cuốn trôi khoảng 10 mét nền đường tại mố phía Nam cầu Suối Bụt (Km1112+240, giữa hai ga Tân Vinh và Vân Canh). Tối cùng ngày, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh huy động hơn 70 công nhân cùng thiết bị túc trực xuyên đêm tính toán phương án thi công. Do đường bộ bị ngập trong đêm, sáng 29/11 xe chở máy móc và vật tư lớn mới tiếp cận được hiện trường chật hẹp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-xuyen-dem-khac-phuc-sat-lo-duong-sat-qua-gia-lai-post1006245.html