[Video] Xuyên đêm cấp cứu, vận chuyển người bệnh nguy kịch từ Trường Sa về đất liền
Sáng 25/11, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Binh đoàn 18 tổ chức cấp cứu, vận chuyển bằng trực thăng một người bệnh viêm phổi, suy hô hấp nặng từ đảo Đá Lớn A, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị an toàn.
Trước đó, nam bệnh nhân là công nhân Công ty Dacinco, được đưa vào bệnh xá đảo Đá Lớn A trong tình trạng sốt cao 39 độ, thở nhanh, co rút cơ hô hấp, chỉ số nồng độ oxy trong máu giảm mạnh còn 65%.
Qua hội chẩn từ xa với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, người bệnh được chẩn đoán viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Người bệnh được tiên lượng rất nặng, có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan và suy hô hấp tiến triển.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-xuyen-dem-cap-cuu-van-chuyen-nguoi-benh-nguy-kich-tu-truong-sa-ve-dat-lien-post1005294.html