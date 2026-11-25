Trước đó, nam bệnh nhân là công nhân Công ty Dacinco, được đưa vào bệnh xá đảo Đá Lớn A trong tình trạng sốt cao 39 độ, thở nhanh, co rút cơ hô hấp, chỉ số nồng độ oxy trong máu giảm mạnh còn 65%.

Qua hội chẩn từ xa với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, người bệnh được chẩn đoán viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Người bệnh được tiên lượng rất nặng, có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan và suy hô hấp tiến triển.