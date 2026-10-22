Video xuồng không người lái Ukraine phóng vũ khí đánh chặn UAV Nga

Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 21/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh hải quân nước này triển khai USV Sargan 3000 để bắn hạ một UAV cảm tử Shahed của Nga. Thời gian và địa điểm cụ thể của hoạt động đánh chặn không được tiết lộ.

Trong đoạn video, có thể thấy rõ xuồng của Ukraine đã phóng một vũ khí có dạng tương tự UAV để phá hủy thiết bị của Nga. Hải quân Ukraine nhấn mạnh rằng lực lượng này đang triển khai các giải pháp công nghệ mới để đối phó với các đợt không kích UAV của đối thủ.

Xuồng không người lái Ukraine phóng vũ khí đánh chặn UAV của Nga. Video: Defense Express

Theo truyền thông Ukraine, Sargan-3000 là USV đa nhiệm do Kiev tự phát triển, đã trải qua thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu vào tháng 4/2026. Giới quan sát đánh giá phương tiện này có khả năng cơ động cao và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công khác nhau.

Sargan-3000 có bán kính hoạt động lên tới 1.600km, tốc độ trung bình 40 - 55 hải lý/giờ và khả năng mang tải trọng tối đa 450kg. Vũ khí đánh chặn được sử dụng trong đoạn video là Sting, một thiết bị có cấu tạo tương tự UAV tấn công cỡ nhỏ, được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bay không người lái của đối phương. Ngoài Sting, Sargan-3000 còn có thể sử dụng pháo tự động điều khiển từ xa Protector cỡ nòng 12,7mm.