[Video] Xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 1.000 tỉ USD

Kết quả này đạt được trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều tác động từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng và chi phí sản xuất gia tăng, gây áp lực lên các nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam.

Cụ thể tính đến ngày 29/10, kim ngạch xuất khẩu đạt 493,64 tỉ USD, tăng 105,56 tỉ USD, tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 507,66 tỉ USD, tăng 138,72 tỉ USD, tương đương 37,6%.

Như vậy, Việt Nam nhập siêu khoảng 14,02 tỉ USD trong giai đoạn này.