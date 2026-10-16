[Video] Xuất khẩu rau quả ba tháng liên tiếp vượt 1 tỷ USD

Nhiều thị trường như Hà Lan, Australia, Malaysia, Đức, Nga và Canada cũng ghi nhận tăng trưởng hai con số. Ngược lại, xuất khẩu sang Thái Lan và UAE giảm.

Nhu cầu tiêu dùng tăng vào những tháng cuối năm được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu. Với kết quả hiện tại, mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD trong năm 2026 được đánh giá là khả thi. Ngành hàng đồng thời cần đáp ứng chặt chẽ yêu cầu về chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc.