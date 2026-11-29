Đến nay, ngoài TP Bắc Ninh, tỉnh Tây Ninh và TP Cần Thơ cũng đã bắt đầu có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương và thưởng tết 2027. Theo các báo cáo này, Tây Ninh có mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch 2027 là 3,28 triệu đồng/người, cao nhất 621 triệu đồng/người. Với Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, mức thưởng bình quân đạt 10,43 triệu đồng/người; cao nhất 600 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, TP Cần Thơ, thưởng Tết Dương lịch năm 2027, có 840 doanh nghiệp dự kiến có thưởng với mức thưởng dự kiến cao nhất 94,6 triệu đồng; Mức thưởng dự kiến thấp nhất là 200.000 đồng. Đối thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi mức thưởng dự kiến cao nhất 94,6 triệu đồng.