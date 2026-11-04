[Video] Xử lý nghiêm bạo lực học đường, rà soát quy định kỷ luật học sinh
Sáng 4/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên đã thông tin chi tiết về công tác phòng, chống bạo lực học đường.
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, Bộ GD-ĐT khẳng định quan điểm nhất quán, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-xu-ly-nghiem-bao-luc-hoc-duong-ra-soat-quy-dinh-ky-luat-hoc-sinh-post1000261.html