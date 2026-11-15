[Video] Xóa định kiến 'học bổ túc' bằng những lớp học 'thực chiến'

Trong nhiều năm, hệ thống giáo dục thường xuyên vẫn thường đối diện với tâm lý e ngại của phụ huynh và học sinh khi bị mặc định là “lựa chọn thứ hai” sau cánh cửa trường trung học phổ thông công lập. Thế nhưng, câu chuyện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (khu vực Đồng Hới) lại cho thấy một bước chuyển mình hoàn toàn khác biệt.

Từ chỗ có chưa tới 500 học viên vào năm học 2022–2023, đến năm học này, quy mô học viên tại trung tâm đã chạm mốc gần 1.900 em. Đằng sau sự tăng trưởng gấp gần 4 lần ấy không đơn thuần là câu chuyện gia tăng dân số cơ học, mà là kết quả của một quá trình tái cấu trúc toàn diện phương thức dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm.

Tại các lớp học văn hóa, hạ tầng công nghệ thông tin, màn hình tương tác và học liệu số đã được phủ kín đến từng bàn học, giúp việc tiếp thu kiến thức của học viên trở nên trực quan, sinh động. Song song với chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, nhà trường đã chủ động bắt tay với các trường cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp trên địa bàn để thiết kế các mô hình xưởng thực hành ngay trong khuôn viên trường và tại cơ sở kinh doanh.

Việc sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt giữa giờ học văn hóa và giờ thực hành nghề theo hướng “cầm tay chỉ việc” tại ga-ra ô-tô, xưởng cơ khí – điện máy hay không gian pha chế đồ uống giúp học viên sớm định hình kỹ năng nghề nghiệp thực tế. Sau 3 năm học, các em vừa có trong tay tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để tiếp tục học liên thông lên bậc cao hơn, vừa có bằng trung cấp nghề vững vàng để tham gia ngay vào thị trường lao động địa phương, hiện thực hóa bài toán phân luồng sau trung học cơ sở một cách bền vững.