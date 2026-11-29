Khi đến khách sạn, sân bay hay các địa điểm du lịch, việc đầu tiên của không ít người cũng là tìm kiếm một mạng internet wifi miễn phí để kết nối. Lợi dụng thói quen tưởng chừng vô hại này, các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao tìm cách giăng bẫy, đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản của người dùng.