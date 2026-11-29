[Video] Xe tăng T-1 do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo sẽ được ra mắt tại triển lãm quốc phòng tháng 12
Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) cho biết: Vào tháng 12 tới, xe tăng hạng nhẹ T-1 do kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, có thể bơi với tốc độ 11,5 km/h, sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế.
Đây là lần đầu tiên Nhà máy Z125 giới thiệu xe tăng T-1 tại một triển lãm quốc phòng quốc tế, là dịp để mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-xe-tang-t-1-do-viet-nam-nghien-cuu-che-tao-se-duoc-ra-mat-tai-trien-lam-quoc-phong-thang-12-post1006178.html