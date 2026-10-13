Video xe đầu kéo vượt ẩu 'phanh cháy lốp', tài xế bị xử lý thế nào?

Tình huống xe đầu kéo vượt xe để lại vệt 'phanh cháy lốp' trên đường được camera hành trình ghi lại, làm căn cứ để CSGT xác minh, xử lý.

Theo thông tin từ Cục CSGT, ngày 12/10/2026, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh, làm rõ trường hợp tài xế N.V.Q. (sinh năm 1978, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) có hành vi vi phạm quy định về vượt xe khi tham gia giao thông.

Trước đó, hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô ghi lại tình huống xe đầu kéo biển kiểm soát 22C-071.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 22R-009.XX, thực hiện hành vi vượt xe trên đường. Hình ảnh này sau đó được người dân phản ánh tới lực lượng chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Từ hình ảnh camera hành trình do người dân phản ánh, lực lượng CSGT tỉnh Tuyên Quang đã xác minh, làm rõ tài xế xe đầu kéo có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện là ông N.V.Q. và hành vi vi phạm thuộc trường hợp vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Với hành vi trên, tài xế bị xử lý theo điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Quy định này áp dụng mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt; đồng thời, người vi phạm bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Vụ việc cũng cho thấy hình ảnh từ camera hành trình của người tham gia giao thông có thể cung cấp căn cứ để cơ quan chức năng xác minh những tình huống có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, việc xác định hành vi và xử lý vẫn phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh của lực lượng có thẩm quyền.

Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về vượt xe, chỉ thực hiện vượt khi đủ điều kiện an toàn và được phép. Đối với xe đầu kéo và các phương tiện có kích thước lớn, việc quan sát, đánh giá tình hình giao thông trước khi vượt càng cần được thực hiện thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.