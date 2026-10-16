Video xe đầu kéo vượt ẩu 'phanh cháy lốp', tài xế bị xử lý

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, đơn vị đã chỉ đạo Tổ CSGT Tân Yên, Đội 8 xác minh vụ việc sau khi tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội Facebook.

Nội dung phản ánh liên quan đến một phương tiện tải trọng lớn có hành vi vượt xe trên đường, để lại vệt phanh đen kéo dài trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 11/10/2026, lực lượng CSGT mời tài xế T.V.G., sinh năm 1997, trú tại xã Xuân Lương, TP Bắc Ninh, đến làm việc.

Qua xác minh, tài xế thừa nhận đã thực hiện hành vi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt” tại Km15+300, đường tỉnh 294B, khu vực Quang Trung, TP Bắc Ninh.

Tổ CSGT Tân Yên sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế để xử lý theo quy định.

Theo mức xử phạt được cơ quan chức năng áp dụng trong vụ việc, hành vi trên bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về vượt xe, đặc biệt đối với các phương tiện có kích thước và trọng tải lớn.

Việc đường vắng không đồng nghĩa với việc tài xế có thể vượt phương tiện tùy tiện. Chỉ một tình huống xử lý thiếu an toàn, đặc biệt khi xe tải đang di chuyển với tốc độ cao hoặc phải phanh gấp, có thể tạo ra nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, người điều khiển xe có trọng tải lớn càng phải nâng cao trách nhiệm, chủ động giữ khoảng cách, quan sát kỹ và chỉ vượt xe khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Những vệt phanh trên mặt đường có thể nhanh chóng biến mất, nhưng hậu quả của một vụ tai nạn giao thông có thể để lại những tổn thất lâu dài đối với người tham gia giao thông và gia đình.