[Video] Xe buýt TP Hồ Chí Minh vượt mốc 50 triệu lượt đi sau 4 tháng miễn phí
Tính từ 1/7 đến hết 19/11, 134 tuyến xe buýt miễn phí đã phục vụ hơn 50,9 triệu lượt hành khách, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh, tổng sản lượng tuyến xe buýt miễn phí đạt gần 51 triệu lượt hành khách. Bình quân mỗi ngày có 358.692 lượt hành khách đi xe buýt, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-xe-buyt-tp-ho-chi-minh-vuot-moc-50-trieu-luot-di-sau-4-thang-mien-phi-post1004327.html