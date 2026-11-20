Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã chủ động triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống.