[Video] Xây dựng serie Phim ký sự về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2087/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Quyết định số 2087/QĐ-TTg bổ sung thêm nhiệm vụ sau vào Phụ lục tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg: Xây dựng serie Phim ký sự truyền hình và Phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-xay-dung-serie-phim-ky-su-ve-chien-dich-500-ngay-dem-tim-kiem-quy-tap-va-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-post1000258.html