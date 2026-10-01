[Video] Xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, kết nối trên toàn quốc

Nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là tại các cơ sở y tế tuyến dưới đang được ngành y tế Thanh Hóa xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm chuyển tuyến, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, các bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực, làm chủ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, qua đó giúp người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.