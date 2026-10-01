[Video] Xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, kết nối trên toàn quốc
Chính phủ đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia phục vụ quản trị giao thông hiện đại.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị quyết số 298 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-xay-dung-nen-tang-du-lieu-giao-thong-quoc-gia-ket-noi-tren-toan-quoc-post992119.html