[Video] Xăng dầu tiếp tục được ưu đãi thuế đến hết năm nay

Theo đó, các chính sách giảm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được duy trì. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định hiện hành.

Cụ thể, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ không pha chì và một số nguyên liệu pha chế xăng được giảm từ 10% xuống 0%. Thuế nhập khẩu đối với dầu diesel, dầu hỏa, nhiên liệu động cơ máy bay cũng giảm từ 7% xuống 0%.