[Video] Xăng dầu, điện cùng giảm giá từ ngày 1/11

Việc giảm đồng thời giá xăng dầu và giá điện được kỳ vọng góp phần giảm chi phí đi lại, vận tải, sản xuất và kinh doanh, qua đó hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Hai chính sách cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào và hỗ trợ ổn định mặt bằng giá trong thời gian tới.

Nguyễn Hồng Quân