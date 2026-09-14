[Video] Xác định nguyên nhân khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngập sâu

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do những ngày vừa qua, lượng mưa ở khu vực thượng nguồn và tại địa phương lớn, nước tập trung đổ về nhanh, với lưu lượng lớn, không tiêu thoát kịp thời gây ngập lụt. Cùng với đó, dòng chảy sông Buông bồi lắng nhiều bùn đất, việc thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu gây cản trở dòng chảy. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân kiến nghị, đối với khu vực thấp trũng tiếp giáp tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cần khơi thông mương thoát nước chảy ra sông để tăng khả năng tiêu thoát nước; Điều chỉnh hướng tuyến dòng chảy từ suối qua cống thoát chảy qua cao tốc để thuận dòng chảy, tránh gấp khúc, tiêu thoát nhanh khi có mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về.

PV