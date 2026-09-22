[Video] Xã Phú Vinh: Hiệu quả trong công việc, bứt phá kết quả thi đua

(Chinhphu.vn) – Sự hiện diện của lãnh đạo Vietjet tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) trong ngày Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp góp phần đưa hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng đầu tư quốc tế. Từ hoạt động tại NYSE, các trao đổi về kết nối thị trường vốn, tiếp cận quỹ đầu tư và tiêu chuẩn niêm yết quốc tế cũng được thúc đẩy.