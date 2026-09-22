[Video] Xã Phú Vinh: Hiệu quả trong công việc, bứt phá kết quả thi đua
Thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, cả hệ thống chính trị xã Phú Vinh đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt làm nên những sản phẩm, kết quả cụ thể và lan tỏa phong trào ra toàn xã hội. Đặc biệt, các công trình, phần việc thi đua xây dựng Phú Vinh sớm thành xã nông thôn mới nhận được sự đồng thuận cao và chung tay tích cực của người dân.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-xa-phu-vinh-hieu-qua-trong-cong-viec-but-pha-ket-qua-thi-dua-14a2764/