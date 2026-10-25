[Video] Xã An Viễn: Đầu tư nước sạch, nâng cao chất lượng sống cho người dân
Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, xã An Viễn xác định đầu tư đường ống cấp nước sạch là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá của địa phương. Những công trình được hoàn thành, những tuyến ống đang được nối dài giúp nhiều gia đình có nguồn nước sinh hoạt an toàn, ổn định.
Thực hiện: Bích Nhàn - Minh Tài
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-xa-an-vien-dau-tu-nuoc-sach-nang-cao-chat-luong-song-cho-nguoi-dan-89a3819/