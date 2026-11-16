[Video] Vụ Mr Pips: Kiến nghị điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm

Chợ Cao Lãnh mới tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đi vào hoạt động được gần 1 tháng, nhưng tỷ lệ lấp đầy các gian hàng vẫn chưa cao. Thêm vào đó, số lượng người đi chợ Cao Lãnh mới lại không nhiều như ở chợ cũ, bởi còn nhiều điểm chưa phù hợp với cả tiểu thương kinh doanh các mặt hàng, lẫn người đi chợ.