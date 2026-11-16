[Video] Vụ Mr Pips: Kiến nghị điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm
Hội đồng xét xử kiến nghị tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan, triệt để thu hồi tài sản và làm rõ đơn tố giác của hơn 100 cá nhân có dấu hiệu bị chiếm đoạt tiền.
Chiều 16/11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-vu-mr-pips-kien-nghi-dieu-tra-tranh-bo-lot-toi-pham-post1003154.html