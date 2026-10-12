[Video] Việt Nam vào top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất
Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch được yêu thích mà còn trở thành nơi sinh sống lâu dài của ngày càng nhiều người nước ngoài, nhờ chi phí hợp lý, cảnh quan đa dạng, ẩm thực phong phú và con người thân thiện.
Theo Agoda, trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Đà Nẵng cũng tăng hai bậc, xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có nhiều khách quay lại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-viet-nam-vao-top-3-diem-den-chau-a-co-ty-le-khach-quay-lai-cao-nhat-post994630.html