[Video] Việt Nam vào top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất

Từ Mường Lò - Lào Cai đến Lễ hội Sông nước TP.HCM, và nhiều lễ hội văn hóa khác… đạo diễn Lê Hải Yến đã theo đuổi một cách làm lễ hội lấy văn hóa bản địa làm cốt lõi, nghệ thuật đương đại và công nghệ là phương tiện để nâng tầm. Trở lại Mường Lò lần thứ ba với chương trình "Xòe Thái - Trọn một vòng yêu", nữ đạo diễn không chỉ kể một câu chuyện tình yêu của người Thái, mà muốn từ đó mở ra câu chuyện về cộng đồng, về bản sắc và khả năng biến những giá trị văn hóa độc bản thành nguồn lực cho du lịch, công nghiệp văn hóa.