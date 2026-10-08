[Video] Việt Nam vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026

Việc góp mặt trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu bên cạnh các tên tuổi lớn như Nhật Bản, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ tiếp tục tạo cú hích lớn, khẳng định vị thế và thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Trước đó, theo Báo cáo Năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam sở hữu 13 trên tổng số 17 chỉ số trụ cột đạt từ mức trung bình cao đến hàng đầu thế giới; trong đó chỉ số An ninh, an toàn vươn lên vị trí thứ 9 toàn cầu.

LINH SAN