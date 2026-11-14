[Video] Việt Nam thúc đẩy hợp tác, phát huy vai trò trong Cộng đồng Pháp ngữ
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Campuchia từ ngày 14 đến 16/11/2026.
Chuyến công tác khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời thể hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết và mở rộng hợp tác. Tại hội nghị, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, vì hòa bình và phát triển bền vững.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-viet-nam-thuc-day-hop-tac-phat-huy-vai-tro-trong-cong-dong-phap-ngu-post1002531.html