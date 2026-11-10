[Video] Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước; trân trọng những đóng góp tích cực của ông Nikai Toshihiro cùng các Thống đốc trong việc vun đắp tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác đa phương diện. Thông tin về việc Việt Nam đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), đồng chí nhấn mạnh đây là bước đổi mới quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, liên kết vùng và trao quyền tự chủ cho cơ sở, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chương trình hợp tác cấp địa phương giữa hai quốc gia.

PV