[Video] Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, tạo động lực phát triển mới

Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên toàn quốc triển khai theo Kế hoạch số 1248/KH-BYT ngày 6/7/2026 của Bộ Y tế, tỉnh ta với đặc thù tỉnh miền núi, biên giới, công tác rà soát tại tuyến cơ sở đặt ra không ít thách thức trong chuẩn hóa dữ liệu y tế. Bằng sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao của ngành y tế, công an và chính quyền địa phương, những “nút thắt” lớn dần được tháo gỡ.