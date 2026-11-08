[Video] Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, tạo động lực phát triển mới
Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8 đến 11/11/2026 được kỳ vọng tạo dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.
Trên nền tảng tin cậy chính trị, gắn kết kinh tế và quan hệ nhân dân ngày càng bền chặt, hai nước hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-viet-nam-nhat-ban-thuc-day-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-tao-dong-luc-phat-trien-moi-post1001033.html