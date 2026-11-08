[Video] Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia cải thiện đáng kể về hạ tầng chất lượng

Theo đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, sự ghi nhận của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc là "tín hiệu tích cực" đối với những nỗ lực phát triển hạ tầng chất lượng thời gian qua. Điều này cho thấy ý nghĩa của việc đầu tư đồng bộ vào năng lực tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận và đánh giá sự phù hợp.

Nguyễn Hồng Quân