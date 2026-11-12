[Video] Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên rà soát, đẩy mạnh triển khai Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới cùng các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga; duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ nữ. Hai Quốc hội cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện hành lang pháp lý và giám sát thực hiện các văn kiện đã ký, đưa cam kết thành chương trình, dự án cụ thể; đồng thời tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học, giáo dục, văn hóa và kết nối địa phương.