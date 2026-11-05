[Video] Việt Nam lên án các vụ tấn công mạng tại châu Âu

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng cho biết, đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với tình huống, các tình huống khẩn cấp, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp để đánh giá nguy cơ và nghiên cứu các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có việc nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra và không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

PV