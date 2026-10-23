[Video] Việt Nam là đối tác đa phương ngày càng quan trọng, chủ động và có tính kiến tạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Điều phối viên Thường trú, các trưởng đại diện và toàn thể cán bộ, nhân viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhân Ngày Liên Hợp Quốc và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm, không thể thay thế của tổ chức trong quản trị toàn cầu, đồng thời đánh giá cao thành tựu hợp tác sâu rộng, thực chất sau gần 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

HƯƠNG GIANG