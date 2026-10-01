[Video] Việt Nam hợp tác chặt chẽ với EU về vấn đề thuế

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Bà Phạm Thu Hằng cho biết trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và EU, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ một cách chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu cũng như EU về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế”.

LINH SAN