[Video] Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Liechtenstein

Nhiệt liệt chào mừng người đứng đầu Chính phủ Liechtenstein lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện này, coi đây là mốc son mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thủ tướng Brigitte Haas đã hội kiến thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hội đàm hiệu quả với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

CAO HIẾU