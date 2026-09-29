Video Việt Nam 0-1 Thái Lan: Trọng tài hủy bàn thắng của Tài Lộc

Video: Trọng tài hủy bàn thắng của Tài Lộc.

Đội tuyển Việt Nam bị hủy bàn thắng trong hiệp một trận gặp Thái Lan tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia). Sau khi Võ Hoàng Minh Khoa thực hiện đường chuyền, Nguyễn Tài Lộc thoát xuống, bình tĩnh ngoặt bóng và dứt điểm khéo léo qua thủ môn Thái Lan.

Trọng tài Ben Abraham (Australia) ban đầu chỉ tay về giữa sân báo hiệu bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi xem kỹ băng hình, VAR xác định tiền đạo của đội tuyển Việt Nam việt vị.

Tài Lộc chỉ đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Thái Lan ở những đầu ngón chân. Dẫu vậy, theo đúng luật, trọng tài thay đổi quyết định và không tính bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam thủng lưới ở ngay phút thứ 10. Sarach Yooyen tạo ra khác biệt bằng cú sút xa xuất sắc. Thủ môn Lê Giang Patrik chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn