Video Việt Nam 0-1 Thái Lan: Lê Giang Patrik chịu thua siêu phẩm

Video: Việt Nam 0-1 Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam thủng lưới ở ngay phút thứ 10 trong trận gặp Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sarach Yooyen tạo ra khác biệt bằng cú sút xa xuất sắc. Thủ môn Lê Giang Patrik chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá.

Trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia), đội tuyển Việt Nam đấu với Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Cả 2 đội đều thắng ở lượt đầu tiên. Thái Lan chiếm ưu thế về chỉ số phụ khi đánh bại Pakistan 4-0, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vất vả vượt qua Philippines 1-0.

Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất khi Nguyễn Xuân Son vắng mặt vì chấn thương. Thái Lan nhập cuộc tốt hơn. Bàn thắng đến với họ sau pha tấn công bên cánh phải.

Nguyễn Adou Minh phá được đường chuyền vào vòng cấm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không che chắn tốt khu vực sút xa của đối thủ. Sarach tận dụng cơ hội tung ra pha dứt điểm mở tỷ số.

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