[Video] Viện Kiểm sát bác đề nghị giám định tâm thần với Mr Pips

Từ phân tích đã nêu, đại diện viện kiểm sát khẳng định không có cơ sở nghi ngờ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của Phó Đức Nam, nên bác bỏ đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần của luật sư.

Tại bản luận tội, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 - 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp mức án đề nghị là chung thân.