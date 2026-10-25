[Video] Vì sao gọi là ‘Phú Riềng Đỏ’?

Phạm Thị Ngọc Bích (sinh năm 2005) bắt đầu hành trình gìn giữ nghề chạm bạc truyền thống Đồng Xâm bằng dự án mang tên Bạc Hôme. Không chỉ tìm cách đưa sản phẩm thủ công đến gần hơn với thị trường hiện đại, bạn trẻ cá tính ấy còn mong muốn kết nối những người trẻ với di sản quê hương, mang tinh hoa của cha ông đến với thế hệ hôm nay theo những cách mới mẻ.