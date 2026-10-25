[Video] Vì sao gọi là ‘Phú Riềng Đỏ’?
Vì sao tên gọi Phú Riềng gắn liền với chữ “Đỏ”? Từ cuộc đấu tranh của hàng ngàn công nhân cao su năm 1930, chữ “Đỏ” mang dấu ấn của sự giác ngộ cách mạng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc tập hợp, tổ chức và dẫn dắt phong trào công nhân. Đằng sau tên gọi ấy là bước chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác, từ những yêu sách về đời sống đến khát vọng giải phóng của giai cấp công nhân, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-vi-sao-goi-la-phu-rieng-do-c3430e8/