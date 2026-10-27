[Video] Văn hóa, du lịch Đất Tổ được quảng bá xuyên suốt năm 2027

Thông qua chuỗi sự kiện, Phú Thọ hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa cội nguồn, quảng bá hình ảnh đất và người Đất Tổ, đồng thời thu hút thêm du khách. Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và phát triển các sản phẩm đặc trưng.

Các hoạt động được kỳ vọng góp phần đưa di sản văn hóa Đất Tổ đến gần hơn với công chúng, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.