[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.