[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027
Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.
Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau sắp xếp, hình thành hơn 13.500 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở, chiếm gần 73%; 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học và 10.534 phân hiệu. Việc giảm đầu mối pháp nhân không làm giảm tương ứng các địa điểm dạy học. Những phân hiệu, điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để bảo đảm học sinh tiếp cận giáo dục.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-van-can-bo-sung-43267-giao-vien-trong-nam-hoc-2026-2027-post992785.html