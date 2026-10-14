[Video] UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 9,2%
Ngân hàng United Overseas Bank (UOB), vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 từ 8,5% lên 9,2%, sau khi kết quả kinh tế 9 tháng đầu năm vượt kỳ vọng.
Ngân hàng này dự báo GDP quý IV có thể tăng khoảng 9,7%, nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, qua đó đưa tăng trưởng cả năm lên mức 9,2%.
Trước đó, ADB và World Bank cũng đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm nay lần lượt lên 7,8% và 7,4%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-uob-nang-du-bao-tang-truong-viet-nam-len-92-post995078.html