[Video] UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 9,2%

Ngân hàng này dự báo GDP quý IV có thể tăng khoảng 9,7%, nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, qua đó đưa tăng trưởng cả năm lên mức 9,2%.

Trước đó, ADB và World Bank cũng đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm nay lần lượt lên 7,8% và 7,4%.