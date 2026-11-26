Đoạn video đang xuất hiện trở lại trên Facebook, TikTok và YouTube ghi nhận phản ánh của thân nhân người bệnh về cách giao tiếp trong ca trực đêm 1.8.2018 tại khoa Nhịp tim học. Theo báo cáo của bệnh viện, kíp trực khi ấy tiếp nhận một người bệnh 87 tuổi; trong quá trình thăm khám, giải thích, người nhà không hài lòng với thái độ ứng xử nên quay video đưa lên mạng.

Khu kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhân dân 115 . Ảnh: vov.gov.vn

Phản ánh cũ và kết quả xử lý cần được nhìn cùng nhau

Giám đốc bệnh viện Trần Văn Sóng cho biết sau phản ánh, đơn vị đã kiểm tra, trao đổi trực tiếp với gia đình và xử lý những cá nhân thực hiện chưa tốt quy tắc giao tiếp. Gia đình sau đó chủ động gỡ bài; người bệnh điều trị ổn định, xuất viện trong năm 2018. Bệnh viện cũng thông báo đến đơn vị quản lý bác sĩ liên quan để xem xét theo quy định.

Đây là phần thông tin quan trọng đối với người đang xem lại video. Sự việc có thật, phản ánh của gia đình từng được tiếp nhận, còn thời điểm xảy ra và quá trình giải quyết cũng thuộc về câu chuyện ấy. Chỉ nhìn đoạn ghi hình mà bỏ qua tám năm ở giữa, người xem rất dễ tưởng mình đang chứng kiến một vụ việc vừa xảy ra.

Việc bệnh viện xác nhận đã xử lý cũng cho thấy phản ánh về ứng xử y tế cần được coi trọng. Người bệnh và gia đình có quyền mong đợi sự giải thích rõ ràng, thái độ tôn trọng. Đồng thời, khi một phản ánh được nhắc lại, thông tin về cách giải quyết cần được đặt bên cạnh để công chúng có căn cứ đánh giá đầy đủ.

Điều mới là video được đăng lại

Tối 25.11, lãnh đạo bệnh viện cho biết đã gửi công văn đến Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Y tế TP.HCM. Đại diện Sở Y tế xác nhận đã tiếp nhận báo cáo. Bệnh viện đề nghị xác minh, thông tin kịp thời để người dân hiểu đúng và tránh ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh hiện nay.

Với người sử dụng mạng xã hội, ngày đăng mới không bảo đảm hình ảnh cũng mới. Trước một video dễ gây bức xúc, việc tìm lại thời điểm xảy ra, phản hồi của các bên và kết quả xử lý sẽ giúp tránh tiếp tục truyền đi một câu chuyện thiếu phần sau.

Một đoạn ghi hình có thể được lưu giữ rất lâu. Trách nhiệm của người đăng lại là giữ cả bối cảnh của nó. Bỏ mất thời gian và kết quả giải quyết, thông tin có thật vẫn có thể dẫn người xem đến một cách hiểu sai.