[VIDEO] Ứng dụng phòng STEM của các em học sinh trường PETROVIETNAM - Phong Thổ

Gian lận thi cử không chỉ làm sai lệch kết quả đánh giá, mà còn xâm phạm sự công bằng, bào mòn niềm tin xã hội và làm tổn hại nền tảng đạo đức của giáo dục. Vụ sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cùng một số điểm thi khác tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi phải siết chặt kỷ cương, chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, kiên quyết thực hiện phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”.