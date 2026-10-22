[VIDEO] Ứng dụng phòng STEM của các em học sinh trường PETROVIETNAM - Phong Thổ
Tại phòng thực hành giáo dục STEM của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học &THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ (Lai Châu), những kiến thức khoa học tưởng chừng khô khan đang trở nên gần gũi, sinh động qua từng mô hình và trải nghiệm thực tế. Với sự tò mò, ham học hỏi và niềm yêu thích khám phá, các em học sinh vùng biên đang từng bước tiếp cận công nghệ, vận dụng kiến thức vào thực hành và nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-ung-dung-phong-stem-cua-cac-em-hoc-sinh-truong-petrovietnam-phong-tho-747008.html