[Video] Ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư vòm mũi họng: Từ bài toán khoa học đến nhu cầu thực tiễn

Từ năm 2027, Hàn Quốc sẽ khôi phục cơ chế cho phép các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện nghĩa vụ quân sự tại phòng thí nghiệm của các tập đoàn lớn sau 14 năm tạm dừng. Tuy nhiên, những quy định khắt khe đang khiến số lượng chỉ tiêu đề xuất ở mức thấp, đặt ra thách thức lớn trong việc thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ chiến lược.