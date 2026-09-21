[Video] Ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư vòm mũi họng: Từ bài toán khoa học đến nhu cầu thực tiễn
Ung thư vòm mũi họng đang đặt ra một bài toán không nhỏ đối với y tế Việt Nam. Theo số liệu được trình bày tại hội thảo, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 5.600 ca mắc mới và khoảng 3.450 ca tử vong do căn bệnh này; đáng chú ý, khoảng 70 đến 80% trường hợp được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn III, IV.
Ngày 20/9 tại Ninh Bình, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học về nghiên cứu, phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư vòm mũi họng, với một câu hỏi xuyên suốt: Làm thế nào để sức mạnh của AI thực sự trở thành công cụ hỗ trợ bác sĩ và người bệnh?
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ung-dung-ai-trong-chan-doan-ung-thu-vom-mui-hong-tu-bai-toan-khoa-hoc-den-nhu-cau-thuc-tien-post989793.html