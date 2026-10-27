Video Ukraine càn quét kho đạn của Nga tại vùng Luhansk

Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên tại hiện trường sau cuộc tấn công.

Kênh giám sát Exilenova Plus của Ukraine thông tin nước này sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công trong cuộc tập kích kéo dài nhiều giờ gần thành phố Khrustalnyi thuộc tỉnh Luhansk.

Những tiếng nổ mạnh liên tục vang lên tại hiện trường sau cuộc tấn công. Theo lời kể của nhân chứng, vụ nổ thứ cấp của đạn dược diễn ra liên tục trong hơn một giờ. Mức độ thiệt hại và thương vong vẫn chưa được xác định.

Thành phố Khrustalnyi bị lực lượng Nga và các lực lượng ủy nhiệm giành quyền kiểm soát từ năm 2014 và nằm cách trung tâm Luhansk khoảng 65 km về phía tây nam.

Kênh tin tức Astra của Nga thông tin thêm nhà máy hóa chất sản xuất hàng hóa lưỡng dụng ở thành phố Voronezh, nằm ở tây nam nước Nga cũng có khả năng bị Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái. Ngoài ra, trung tâm thương mại ở Voronezh cũng bị nhắm mục tiêu trong bối cảnh nhiều vụ nổ và hỏa hoạn được báo cáo trên khắp thành phố.

Lực lượng Ukraine thường xuyên tấn công mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và vùng lãnh thổ bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của Moskva.

Hôm 24/10, Ukraine tấn công một số mục tiêu, bao gồm một nhà máy hóa dầu và một kho hàng ở Siberia, cách biên giới khoảng 2.500 km. Theo Exilenova Plus, vụ cháy đầu tiên xảy ra tại nhà máy hóa dầu Omsky Kauchuk ở thành phố Omsk, Nga .

Sau đó, một kho hàng thuộc về nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - Ozon cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine phải chờ đợi “gần một tháng” để Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho phép chuyển tên lửa dành cho hệ thống phòng không của nước này đến Ukraine.

Mặc dù vẫn tiếp tục phê duyệt một số khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, nhưng ông Hegseth đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức cho phép chuyển giao một số hệ thống Patriot do đồng minh cung cấp cho Kiev.