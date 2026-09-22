Video UAV Ukraine bắn cháy xe tăng T-72 và lựu pháo của Nga ở Donetsk

Theo trang Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22/9 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV nhắm mục tiêu vào các loại khí tài có giá trị cao của Nga ở mặt trận Donetsk.

"Đơn vị UAV trinh sát của Lữ đoàn số 40 đã tìm thấy một xe tăng T-72 của Nga được ngụy trạng giữa một cánh rừng ở Donetsk. Một lựu pháo D-30 cũng được phát hiện ở cách đó không xa. Ngay sau khi xác nhận tọa độ mục tiêu, hàng loạt UAV cảm tử đã được triển khai để tấn công các phương tiện của đối phương", phía Ukraine thông tin.

UAV Ukraine bắn cháy xe tăng T-72 và lựu pháo D-30 của Nga ở Donetsk. Video: Defense Express

T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Chiến xa này dài 9,53m, rộng 3,46m, cao 2,19m và có trọng lượng cơ bản 41 tấn. Với động cơ diesel V-84-1 công suất 780 mã lực, T-72 có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên địa hình bằng phẳng.

Về mặt hỏa lực, T-72 được trang bị một pháo nòng trơn 125mm 2A46M, tốc độ nhả đạn tối đa 8 phát/phút. Bên cạnh đó là một súng 12,7mm NSV và một súng máy đồng trục 7,62mm trên tháp pháo. Phần giáp của T-72 được thay đổi theo từng phiên bản, nhưng đều có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng phổ thông. Một xe tăng T-72 phiên bản mới như B3 có giá từ 3 - 4 triệu USD.

D-30 là lựu pháo tự hành, có tầm bắn tối đa 15,3km. Lựu pháo này có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn nổ mạnh, đạn khói, đạn chiếu sáng,… cũng như đạt tốc độ bắn tối đa tới 6 phát/phút.