Video UAV Nga tập kích robot vận tải hạng nặng của Ukraine ở Zaporizhzhia

Theo trang tin tức quân sự Defence Blog, truyền thông Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để tập kích một UGV hạng nặng của Ukraine ở gần khu định cư Orikhiv thuộc vùng Zaporizhzhia.

"Đơn vị trinh sát đã phát hiện ra UGV Protector của Ukraine đang vận chuyển vật tư trên tiền tuyến. Các sĩ quan điều khiển UAV cảm tử sau đó đã khéo léo tấn công chính xác vào phần thùng chở hàng của phương tiện này vì phần đầu xe được bao phủ bằng một lồng sắt bảo vệ", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga tập kích robot vận tải hạng nặng của Ukraine. Video: Defence Blog

Protector là một trong những loại robot mặt đất lớn nhất của quân đội Ukraine. UGV này có kích thước tương đương một xe bọc thép Humvee, nặng 4 tấn, dài hơn 5m, có thể chở tối đa 1.480kg hàng hóa. Dù có kích thước lớn nhưng Protector vẫn có thể đạt tốc độ trung bình từ 50 - 90 km/h tùy địa hình.

Để điều khiển xe, binh lính Ukraine sử dụng các thiết bị vô tuyến được mã hóa, có tầm phủ sóng 12km. Ngoài ra, thiết bị internet vệ tinh Starlink cũng được sử dụng làm kênh liên lạc dự phòng. Một điểm đặc biệt của Protector là được trang bị lốp chống xẹp, cho phép tiếp tục di chuyển ngay cả khi bánh xe bị hư hại.

Kể từ đầu tháng 8, quân đội Ukraine đã triển khai hàng loạt UGV Protector tại tiền tuyến để làm nhiệm vụ hậu cần và sơ tán binh lính bị thương. Ngược lại, quân đội Nga cũng tăng cường truy lùng các robot của đối thủ bằng UAV, bẫy mìn và các hệ thống pháo binh.