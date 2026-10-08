[Video] Tuyên án phạt 65 bị cáo trong vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 65 bị cáo trong vụ viện pháp y tâm thần trung ương sau 10 ngày xét xử.
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 7/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tuyen-an-phat-65-bi-cao-trong-vu-vien-phap-y-tam-than-trung-uong-post993592.html