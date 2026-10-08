[Video] Tuyên án phạt 65 bị cáo trong vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Nhằm rút kinh nghiệm toàn diện từ các vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Hưng Dũng Phát, phường Trảng Bom vào ngày 27-9 và vụ cháy tại Công ty TNHH Concord Textile Corporation Việt Nam, Khu công nghiệp Nhơn Trạch D2D, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai xảy ra vào ngày 2-10, chiều 7-10, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan.