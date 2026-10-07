[Video] Tưởng niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Trại giam Xuân Nguyên, Cục C10 - Bộ Công an hiện đang quản lý, giáo dục gần 800 phạm nhân nữ. Đằng sau mỗi con người nơi đây là một mảnh đời lầm lỗi, một bản án và những mặc cảm bủa vây. Với Trung tá Mai Thị Thu Trang, người đã có hơn 20 năm miệt mài thay đổi những phận đời lầm lỗi phía sau song sắt, công việc quản giáo không chỉ là giữ kỷ luật nghiêm ngặt. Đó còn là hành trình kiên trì hướng nghiệp, truyền nghề để giúp các phạm nhân nữ tìm lại giá trị của lao động chân chính, thắp lên khát vọng.