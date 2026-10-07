[Video] Tưởng niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh
Lễ dâng hương kỷ niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh là hoạt động nhằm tưởng nhớ người anh hùng Nam Bộ với tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Sáng 7/10, tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang trang trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tuong-niem-158-nam-ngay-anh-hung-dan-toc-nguyen-trung-truc-hy-sinh-post993444.html