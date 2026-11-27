Là một thương cảng có lịch sử giao thương lâu đời, Hải Phòng sớm đón nhận nhiều nét văn hóa ẩm thực từ quốc gia láng giềng Trung Quốc. Qua quá trình tiếp biến, những món ăn có nguồn gốc từ nước ngoài dần được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị, thói quen sinh hoạt của người dân đất cảng, tạo nên những nét riêng khó trộn lẫn.