[VIDEO] Từ tư liệu gốc đến những mốc son lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam
Giá trị lâu dài của bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam không chỉ nằm ở số lượng tư liệu được tập hợp hay các dấu mốc được xác định. Quan trọng hơn, công trình góp phần lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ, giúp những người đi sau hiểu rõ hơn nguồn gốc của tổ chức, quá trình hình thành ngành và những nỗ lực đã tạo nên nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây là công việc chung của tập thể và được truyền qua nhiều thế hệ để người PETROVIETNAM thêm yêu, thêm gắn bó và tự hào về truyền thống, lịch sử hào hùng và vẻ vang của các thế hệ người Dầu khí.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-tu-tu-lieu-goc-den-nhung-moc-son-lich-su-nganh-dau-khi-viet-nam-748418.html