[VIDEO] - Từ robot diệt cỏ bằng laser đến nâng cao độ nhận diện sản phẩm công nghệ 'Make in Danang'

Việc Mỹ và Trung Quốc thiết lập kênh liên lạc về sự cố trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy quản lý rủi ro đang trở thành một phần của cuộc đua AI. Với Việt Nam, vấn đề đặt ra trong thực hiện Nghị quyết 57 là thúc đẩy làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo nhưng đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ đầu.