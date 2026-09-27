[VIDEO] - Từ robot diệt cỏ bằng laser đến nâng cao độ nhận diện sản phẩm công nghệ 'Make in Danang'
Xuất phát từ thực tế, nhiều nông dân hiện nay phải nhổ cỏ thủ công tốn nhiều công sức, trong khi thuốc diệt cỏ lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và môi trường, nhóm sinh viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) đã nghiên cứu và thiết kế Robot diệt cỏ bằng tia laser. Dự án đoạt giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo tương lai - VietFuture Awards 2026.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/video-tu-robot-diet-co-bang-laser-den-nang-cao-do-nhan-dien-san-pham-cong-nghe-make-in-danang-3353358.html